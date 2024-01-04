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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Düz kontak hırsızları yakayı ele verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Düz kontak hırsızları yakayı ele verdi
İSTANBUL'DA 12 günde 6 araba ve 6 plaka çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi yakayı ele verdi. Şüphelilerin eski model arabaları düz kontak yöntemiyle çaldıkları, o araçlarla da hırsızlığa çıktıkları tespit edildi. Hırsızların çaldıkları aracın yolda benzini bittiğinde ya da lastiği patladığında olduğu yerde bırakıp en yakın yerden yeni bir araba çalarak yola devam ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk olan ve 81 suç kaydı olan şüpheli Yaprak S. (24), 16 suç kayıtlı Doğukan K. (23), 25 suç kayıtlı Doğan G. (34) ve 7 suçtan kaydı olan yaşı küçük F.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Düz kontak hırsızları yakayı ele verdi
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