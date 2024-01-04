Düz kontak hırsızları yakayı ele verdi

İSTANBUL'DA 12 günde 6 araba ve 6 plaka çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi yakayı ele verdi. Şüphelilerin eski model arabaları düz kontak yöntemiyle çaldıkları, o araçlarla da hırsızlığa çıktıkları tespit edildi. Hırsızların çaldıkları aracın yolda benzini bittiğinde ya da lastiği patladığında olduğu yerde bırakıp en yakın yerden yeni bir araba çalarak yola devam ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk olan ve 81 suç kaydı olan şüpheli Yaprak S. (24), 16 suç kayıtlı Doğukan K. (23), 25 suç kayıtlı Doğan G. (34) ve 7 suçtan kaydı olan yaşı küçük F.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.