Düz kontakla çaldılar şasi numarasını değiştirip başkasına sattılar

SATAMADAN BULUNDU

Bahçelievler'deki iş yerinin önüne park ettiği otomobilini teslim almak için gelen Hıfsı Balta "Dükkanımda çalışıyordum. Dışarı çıktım, baktım arabamı çalmışlar. Çaldıklarında, aramızda 5 metre ya var ya yok. Arabanın çalındığını fark edemedim. Akşam 10 gibi işim bitti, dükkandan çıktım, baktım arabam yok. Gittim Bahçelievler Karakoluna şikayette bulundum. Arabam bulunduğu zaman da arayıp bilgi verdiler. Aracımın şase numarasını değiştirmişler. Arabayı satacaklardı herhalde. Rahat da satarlardı, düzgün bir araba" diye konuştu.

ÇALIŞTIRAMAYINCA İTEREK GÖTÜRDÜLER

Hırsızların yakalanmadan önce gerçekleştirdikleri otomobil hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına yaklaşan 3 kişiden 2'si etrafı kolaçan ederken, diğerinin kapıyı açtığı görülüyor. Otomobilin düz kontakla çalıştırılmasının ardından etrafı gözetleyenler de araca binerek kaçıyor. Bir başka hırsızlık görüntülerinde ise kapıyı kolaylıkla açan şüpheli, düz kontak yapamayınca otomobili iterek götürüyor.