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Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:48 Son Güncelleme: 2.9.2022 13:15

Düz yolda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Yozgat’a 10 kilometre mesafede meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazanın düz yolda meydana gelmesi dikkat çekti.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Düz yolda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-88 kara yolunun Sarayköy mevkinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden Emre Akbaba yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düz yolda kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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