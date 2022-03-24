Haberler Yaşam Haberleri Düzce Avrupa’da havası en kirli 5. il
Giriş Tarihi: 25.3.2022

Düzce Avrupa’da havası en kirli 5. il

Düzce Avrupa’da havası en kirli 5. il
İSVİÇRE merkezli IqAir'ın hazırladığı '2021 Dünya Hava Kirliliği' raporunun sonuçları açıklandı. 117 ülkede 6 bin 476 kentin incelendiği rapora göre Düzce, Avrupa'da hava kirliliği oranının en yüksek olduğu 5'inci il oldu. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Taşpınar, Düzce'nin topoğrafyası ve meteorolojik parametrelerinin hava kirliliğine müsait olduğunu belirterek, "Topoğrafya olarak etrafı dağlık, ortası bir düz ova, vadi şeklinde bir il. Bolu Dağı'nın eteklerinde bir iliz. Dolayısıyla Düzce merkezi, merkezden etrafa doğru yükselen bir topoğrafyaya sahip. Kirleticilerin dağılması engellenmiş ve meteorolojik olarak rüzgârların esme frekansları çok kısıtlı olduğu için Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor" dedi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
Son dakika haberi | İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan'dan NATO ülkelerine çağrı: Müttefikler arası ambargo olmamalı
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
Son dakika: Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu vahşeti konuşmuştu!
Donald Trump'tan flaş karar: Aralarında Hillary Clinton da var! Rusya ile gizli anlaşma iddiası...
SON DAKİKA: EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce Avrupa’da havası en kirli 5. il
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA