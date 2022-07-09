Düzce bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Düzce bayram namazı saati" bilgileri Kurban Bayramı namazını Düzce ilimizde kılacak olanlar tarafından öğrenilmek istenerek "Düzce'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.
Diyanet ile 2022 Düzce Bayram namazı saati ve tüm detaylar;
Düzce ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:07'de kılınacak.
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.