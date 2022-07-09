Haberler Yaşam Haberleri Düzce bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 00:14 Son Güncelleme: 9.7.2022 00:14

Düzce bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2022 yılının Kurban Bayramı bu sabah kılınacak bayram namazıyla başlayacak. 4 gün sürecek olan bayramın öncesinde Düzce ilimizde bayram namazı kılmak isteyenler “Düzce bayram namazı saati” bilgilerine erişmek isteyerek Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Diyanet ile Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Düzce bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Düzce bayram namazı saati" bilgileri Kurban Bayramı namazını Düzce ilimizde kılacak olanlar tarafından öğrenilmek istenerek "Düzce'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

DÜZCE'DE KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile 2022 Düzce Bayram namazı saati ve tüm detaylar;



DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Düzce ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:07'de kılınacak.

2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın denk geldiği günler ise şöyle;

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.



Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.



İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

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Düzce bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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