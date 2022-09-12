Düzce iki gencini ağlayarak uğurladı

Düzce D-655 Karayolu'nun Tepeköy mevkiinde önceki gün 23 yaşındaki Batuhan Beşel idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yüzünden kontrolden çıkarak refüje çarptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Duygu Gedik olay yerinde Batuhan Beşel de hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu Duygu Ömür Gedik'in sosyal medya hesabındanki paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullanması yürekleri burktu. Duygu Ömür Gedik'in cenazesi Orhangazi Camii'nde, 23 yaşındaki Batuhan Beşel'in cenazesi de Çamköy Mahalle Mezarlığı'nda kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gençler son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.Enes GÜNEŞ / SABAH