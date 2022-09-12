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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Düzce iki gencini ağlayarak uğurladı

Biri 23 diğeri henüz 18 yaşındaydı. Batuhan ile Duygu’nun ortak tutkusu motosikletti. Bu tutku onları birlikte ölümü götürdü. Refüje çarparak hayatlarını kaybeden gençler sevenleri tarafından toprağa verildi

Düzce iki gencini ağlayarak uğurladı
Düzce D-655 Karayolu'nun Tepeköy mevkiinde önceki gün 23 yaşındaki Batuhan Beşel idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yüzünden kontrolden çıkarak refüje çarptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Duygu Gedik olay yerinde Batuhan Beşel de hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu Duygu Ömür Gedik'in sosyal medya hesabındanki paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullanması yürekleri burktu. Duygu Ömür Gedik'in cenazesi Orhangazi Camii'nde, 23 yaşındaki Batuhan Beşel'in cenazesi de Çamköy Mahalle Mezarlığı'nda kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gençler son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.

Enes GÜNEŞ / SABAH

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Düzce iki gencini ağlayarak uğurladı
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