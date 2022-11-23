Düzce’de deprem: Bolu’da 3. kattan atlayan vatandaş yaralandı

Düzce, Bolu ve çevre illerden hissedilen deprem vatandaşları sabaha karşı yataklarında yakaladı. Depremi hisseden binlerce kişi ellerindeki battaniye ile sokaklara çıktı. Aileler bebeklerini hemen yanlarına alarak güvenli alanlara hücum etti. Evcil hayvanları olan vatandaşlar montlarının içerisine ve pusetlerin içerisine koyarak hem kendilerini hem de evcil hayvanlarını korumaya çalıştı. Birçok cafe işletmecisi ise depremin olduğu saatlerde vatandaşların üşümemesi için işletmelerini hizmete açarak ücretsiz sıcak çay ikramında bulundu.
Cumhuriyet Caddesinde bir apartmanın üçüncü katında oturan ve ismi öğrenilemeyen genç vatandaş kendini camdan aşağıya atarak yere çakıldı. Yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki yapılacak ara sınavlar bir günlüğüne ertelendi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin etkili olduğunu belirterek; "Şükürler olsun ki ilimizde önemli derecede olay yaşanmadı. Sadece bir vatandaşımız korku ve panik nedeniyle üçüncü kattan kendini atmış. Tedavisi sürüyor. Birkaç ev ve apartmanda çatlaklar oluşmuş durumdu. Tüm görevliler kendi alanlarında önlenmelerini aldılar. Bolu, Düzce ve depremi hisseden tüm illerimizdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Deprem anında vize sınavlarına çalışan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, ilk defa bir depremle karşılaştıklarını ve çok korktuklarını dile getirdiler. Tedbirlerini daha önceden alan aileler ise battaniyelerini yanlarına alarak 7 derecelik havada üşümemek için korunmaya çalıştılar. Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olduğu, birbirleriyle dayanışma içerisinde oldukları gözlemlendi.
Emniyet görevlileri şehrin her yerinde güvenlik önlemleri alırken Zabıta ekipleri de çatlaklar oluşan binaların önünde ve çevresinde güvenlik şeritleri oluşturdular.SON DAKİKA: Düzce'de 5,9'luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sarsıldı! İşte deprem bölgesinden son haberler