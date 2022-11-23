Düzce’de deprem: Bolu’da 3. kattan atlayan vatandaş yaralandı

Cumhuriyet Caddesinde bir apartmanın üçüncü katında oturan ve ismi öğrenilemeyen genç vatandaş kendini camdan aşağıya atarak yere çakıldı. Yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki yapılacak ara sınavlar bir günlüğüne ertelendi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin etkili olduğunu belirterek; "Şükürler olsun ki ilimizde önemli derecede olay yaşanmadı. Sadece bir vatandaşımız korku ve panik nedeniyle üçüncü kattan kendini atmış. Tedavisi sürüyor. Birkaç ev ve apartmanda çatlaklar oluşmuş durumdu. Tüm görevliler kendi alanlarında önlenmelerini aldılar. Bolu, Düzce ve depremi hisseden tüm illerimizdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.