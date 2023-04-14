Düzce Üniversitesi Mekatek Öğrenci Topluluğu geliştirdiği otonom araç TEKNOFEST finalinde yarıştı

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'si Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Finallerinin yoğun katılımla son buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ile çok sayıda davetli ve yarışmacılar katıldı.

"TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile alana gelerek yarışmacıları selamlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank burada yaptığı konuşmasında; "Bugün Bilişim Vadisi'ndeyiz. Aslında burası TOGG'un bütün Ar-Ge'sinin de yapıldığı Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü. Bu araçların bütün geliştirilme aşaması burada gerçekleştirildi. Üretimi Bursa Gemlik'te yapılsa da Kocaeli'nin de bu araca büyük katkıları var. Robotaksi Otonom Araç Yarışmaları için TEKNOFEST heyecanını genç kardeşlerimizle yaşamak için buraya geldik. TOGG ile geldik. Gerçekten bu gurur bizim için çok önemli ve değerli. Bu aracı önce Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza teslim ettik. Daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e teslim ettik. Bakan arkadaşlarımız bunları birer makam aracı olarak kullanmaya başladılar. Bizde bugün buraya Türkiye'nin otomobiliyle, milli gururla gelmiş olduk. Mutluyuz inşallah Türkiye'yi yüksek katma değerli teknoloji üreten bir ülke haline getirmekte kararlıyız. Onun en güzel örneklerinden bir tanesi de işte Türkiye'nin otomobili. İnşallah bugün yarışmalarımızda genç arkadaşlarımızla onların geliştirdiği teknolojileri göreceğiz. Otonom teknolojilerde lise çağındaki, üniversite çağındaki arkadaşlarımız neler yapmışlar onları beraberce izleme fırsatımız olacak. Ama aynı zamanda TOGG'u onlara getirdiğimiz için onların da mutlu olacağına eminiz. Muhtemelen onlara da burada birer tur attırırız." ifadelerini kullandı.

"OTONOM TEKNOLOJİLERDE TÜRKİYE BİR DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA"

TEKNOFEST ile gençlere yatırım yaptıklarını belirten Varank; "Dünyada otomotiv endüstrisinde sadece otomotiv değil, bütün ulaşım ve taşıma araçlarındaki mobilite sistemi büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi tabi ki otonom teknolojiler, otonom sürüş teknolojileri, yapay zeka algoritmalarının sürüş teknolojilerinde kullanılması, sensörlerin araçlara entegre edilmesi burada Robotaksi Otonom Araç Yarışmalarında gencecik kardeşlerimiz bu teknolojileri, çığır açıcı teknolojileri nasıl kullanabilirler, geleceğin teknolojilerini nasıl araçlara entegre edebilirler bunu öğreniyorlar. Bunun yarışmalarını yapıyorlar. 400'ün üzerinde bu sene başvuru oldu. 31 takımımız şuanda finalde yarışıyorlar. Otonom teknolojilerde Türkiye bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Biliyorsunuz insansız hava araçlarımızın en önemli özelliği dünyanın en iyi otonom teknolojilerine sahip olması. Bu araçların otonom bir şekilde çalışması. Biz bunları mobilitenin diğer sektörlerine, otomobile nasıl entegre edebiliriz bununla ilgili düzenlediğimiz bir yarışma. Genç kardeşlerimizin emeğinin farkındayız. Verdikleri mücadelenin farkındayız. Burada bu yarışmalara katılan lise ve üniversite öğrencileri emin olun gelecekte Türkiye'nin en başarılı mühendisleri olacak. TOGG'un otonom yazılımlarında, algoritmalarında çalışacaklar. Belki onlar hidrojen enerjili araçların otonom bir şekilde üretilmesi için çalışacaklar. Biz Türkiye'nin en büyük değerinin gençlerimiz olduğunun farkındayız. TEKNOFEST ile onlara yatırım yapıyoruz. Bu yarışmalar ile onlara yatırım yapıyoruz. İnşallah TEKNOFEST kuşağı da Türkiye yüzyılını inşa edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz." diyen Bakan Mustafa Varank, yarışmacılara başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde ise 23 takım olmak üzere toplam 31 takımın yarıştı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, protokol üyeleri ile birlikte alanda kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Düzce Üniversitesi standında Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir süre sohbet eden Bakan Varank, üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzce Üniversitesi'ne karşı gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bakan Mustafa Varank'a teşekkür ederek, Düzce Üniversitesi logolu şapkalardan hediye etti. Şapkayı kafasına takan Varank, Mekatek öğrenci topluluğu ile de birebir görüştü.

"DESTEKLERİN KARŞILIĞINI VERECEĞİZ"

Mekatek Takımı adına söz alan Soner Kayahan, destekleri için başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e, kendilerine sponsor olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Saf Holland, Fibrebeton, Transay, Şafak Makine, Varollar, Duman Tekstil, Arel, Yiğit Yapı ve Smtr firmalarına teşekkür etti. Bu desteklerin hakkını vereceklerini söyleyen Kayahan, TEKNOFEST'e iyi bir derece alacaklarını vurguladı.

"MEYVELERİ ALMAYA BAŞLADIK"

Finalin son gününde 9. sırada yarışan Düzce Üniversitesi Mekatek Takımı ikinci hakkını da başarıyla tamamladı. Başarılı geçen ikinci hakkının sonunda derece bekleyen Düzce Üniversitesi Mekatek Takımı "Bu yıl 4. kez yarıştık ve meyveleri almaya başlıyoruz" diyerek sevinç çığlıkları attı. TEKNOFEST takım ruhunun eşsiz örneğini sergileyen ve takımlara yardımlarını esirgemeyen Mekatek Takımı, TEKNOFEST görevlileri, alan çalışanları ve diğer takımlarının da takdirlerini topladı.

Stant gezisi sonunda Bakan Varank, kendi makam aracına her takımdan 5 kişi alarak, alanda TOGG arabasıyla tur attılar.

"GENÇLERİMİZ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"

Yarışmanın kapanış programına gelen BAYKAR Yönetim Kurulu ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmasında; TEKNOFEST yarışmalarının ülkemizdeki önemine vurgu yaptı. Kızılelma gibi önemli eserlerin gençler sayesinde daha üst noktalara çıkacağından emin olduğunu söyleyen Bayraktar, yarışma alanında kalan takımlara start verdikten sonra tek tek stantları gezdi. Düzce Üniversitesi standında coşkuyla karşılanan Selçuk Bayraktar, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alarak, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.