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Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:17

Düzce Üniversitesi'nde eğitime ara verildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Düzce Üniversitesi’nde eğitime ara verildi

Düzce Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

"İKİNCİ EVİNİZ OLAN ÜNİVERSİTENİZ SİZLERİN HİZMETİNDEDİR"

Üniversitenin spor salonu, tenis kortları ve halı saha bölgesi ile Cumhuriyet Konferans Salonu'nun öğrenciler için açık hale getirildiği aktarılan paylaşımda, "İkinci eviniz olan üniversiteniz sizlerin hizmetindedir. Üniversitemizin hamile ve engelli personelleri bugün idari izinlidir." bilgisine yer verildi.

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Düzce Üniversitesi'nde eğitime ara verildi
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