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Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:47 Son Güncelleme: 26.10.2022 14:11

Düzce Üniversitesi’nden bir dünya şampiyonu daha

Düzce Üniversitesi; akademik, Ar-Ge, bilim sanat ve kültür alanında aldığı başarıların yanında, spor alanında da kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ENES GÜNEŞ
Düzce Üniversitesi’nden bir dünya şampiyonu daha

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Burak Deniz U21-85 kg sağ ve sol kolda dünya şampiyonu olarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Yine aynı bölümden Ulaş Can Kurnaz ise, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda; koparmada 155 kg, silkmede 184 kg ile bronz madalyaların sahibi olurken, toplamda 339 kg ile gümüş madalya alma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Uluslararası organizasyonlarda Üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı gönlere çektirme başarısını göstererek bizleri onurlandıran öğrencilerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin yetişmesi için her türlü fedakârlığı gösteren ailelerine, antrenörlerine ve Spor Bilimleri Fakültemiz akademik kadrosuna teşekkür ederek, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Düzce Üniversitesi’nden bir dünya şampiyonu daha
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