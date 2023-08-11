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Giriş Tarihi: 11.8.2023 02:14

Düzce'de 13 gün önce kaybolmuştu: Zihinsel engelli çocuk Pendik'te bulundu

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 13 gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul'un Pendik ilçesinde polis tarafından bulundu.

AA
Düzce’de 13 gün önce kaybolmuştu: Zihinsel engelli çocuk Pendik’te bulundu

Gölyaka Yeşil Mahalle'de yaşayan, 29 Temmuz'da evininden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli H.K. için çalışma başlatıldı.

İlçedeki metruk bina ve tarlalarda arama yapan Kaymakamlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri 13 gün boyunca sonuç alamadı.

Türkiye'deki tüm birimlere fotoğrafı ile kayıp bilgisi verilen engelli çocuğun, İstanbul Pendik'te görüldüğü ve aileye görüntülü sistem ile gösterildiği öğrenildi.

Aile, teşhis ettikleri evlatlarını Pendik'te polisten teslim alarak evlerine getirdi.

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Düzce'de 13 gün önce kaybolmuştu: Zihinsel engelli çocuk Pendik'te bulundu
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