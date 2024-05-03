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Giriş Tarihi: 3.5.2024 15:15

Düzce'de 13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu

Düzce’de, Hanife Betül Keçe (13), ailesi ile yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu.

DHA
Düzce’de 13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe'yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı.

Ancak çocuk uyanmadı.Aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Eve polis de çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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Düzce'de 13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu
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