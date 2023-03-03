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Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:29 Son Güncelleme: 3.3.2023 10:55

Düzce'de 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, 4 araç zincirleme kazaya karıştı, bu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul istikametine gitmekte olan Zeynep Y. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Mehmet S. idaresindeki kamyonete çarparak takla attı.

Arkadan gelen Murat G. idaresindeki yolcu otobüsü, takla atan otomobile ve önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat D. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Y. (73) ve Ayşe Ç.(52) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 2 yolcu ile hafif ticari aracın sürücüsü Serhat D. ve yolcular yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzce'de 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
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