Düzce’de 48 bin 595 ton atık bertaraf edilerek, evlerin 6 aylık elektrik ihtiyacı karşılandı

2021 yılında faaliyetlerine başlayan ve Düzce'de vahşi depolamanın sona erdirilmesini sağlayan, ayrıca elde edilen atıklardan enerji ve gübre olarak geri dönüşüm sağlayarak hem Düzce hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi, 2023 yılının ilk 6 aylık periyodunu da başarılı şekilde tamamladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tesisin faaliyete geçirilmesinin ardından ekstra takviyelerle son teknolojiye uygun hale getirilen, çatısına yerleştirilen güneş enerji panelleriyle kendi elektriğini üreterek ayrı bir katma değere sahip olan işletmenin 2023 yılı ilk 6 aylık dönemine ait istatistikleri paylaştı.

2021 yılından bu yana kuruluş amacı doğrultusunda çalışmasını sürdüren ve 2023 yılında da aynı çalışmayı gerçekleştiren tesiste ilk 6 aylık periyotta 48 bin 595 ton atıktan 3 Milyon 503 bin 828 metreküp biyogazın yanı sıra 5 bin 734,38 megawatt elektrik üretimi gerçekleştirildi.

CO2 salınımına engel olarak hava kirliliği ile mücadeleye önemli katkılar sağlayan tesisin, birçok açıdan Düzce'ye hizmet verdiğini ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, "Yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan tesis ile gerek vahşi depolamanın tarihe karşımasına gerekse de ekonomiye büyük katkılar sağladık. 2023 yılı itibariyle tesise giren 48 bin tonun üzerindeki atıktan 4 bin 588 hanemizin 6 aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak elektriğin üretilmesini sağladık.

Tesis, 'Temiz Şehir Düzce' mottomuza verdiği destekle 2 Milyon 546 Bin kilogram CO2 salınımını engellerken, bin 819 aracın trafikten çekilmesine eş değer karbon yayılımını ve 819 Bin 197 kilogram kömür tüketimine de engel olmuştur. Attığımız her adım Düzce için, geleceğimiz için. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.