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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:45

Düzce'de çıkan kavgada başından vurulmuştu! Canpolat Ak hayatını kaybetti

Düzce’de, futbol maçı sonrası tartışıp kavga ettiği aynı takımın taraftarı olan Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler tarafından tabancayla başından vurulan Canpolat Ak (18) yaşamını yitirdi.

DHA
Düzce’de çıkan kavgada başından vurulmuştu! Canpolat Ak hayatını kaybetti

Olay, dün Çay Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Düzcespor'un Amedspor'u sahasında ağırladığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarı iki grup tartıştı. Tartışma sonrası taraflardan Canpolat Ak ile Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler, caddede karşılaşınca önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ali ve Yekta A. kardeşlerden birinin tabanca ile açtığı ateşte, Canpolat Ak başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canpolat Ak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ali ve Yekta A. kardeşler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla gece saatlerinde şehir merkezinde kaldıkları evde yakalandı. Kimin ateş ettiği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor.

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Düzce'de çıkan kavgada başından vurulmuştu! Canpolat Ak hayatını kaybetti
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