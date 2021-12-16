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Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:55 Son Güncelleme: 16.12.2021 12:55

Düzce'de dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

DHA
Düzce’de dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Düzce'de hareketli saatler yaşandı. Dilenirken yakalanan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, dilenen bir kişinin üzerinde ilk defa bu kadar yüklü miktarda para bulduklarını söyledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi'nde dilencilik yaparken yakalanan Bekir T. karakola götürüldü. Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 lira para çıktı. Tutanakla paralara el konulurken, Bekir T. hakkında 'Kabahatler kanunu' kapsamında işlem yapıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

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Düzce'de dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
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