Düzce’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil karşı istikametten gelen araca çarparak kanala uçtu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.