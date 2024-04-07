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Giriş Tarihi: 7.4.2024 13:40 Son Güncelleme: 7.4.2024 14:29

Düzce’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlardan biri kanala uçarak dik kaldı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil karşı istikametten gelen araca çarparak kanala uçtu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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Düzce’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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