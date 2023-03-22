Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 22.3.2023 00:09

Düzce'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AA
Düzce’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Düzce-Çilimli Bağlantı yolu, Çilimli istikameti, Arabacı mevkisinde Yiğitcan Karslıoğlu idaresindeki otomobil, Fahrettin Sezgin yönetimindeki 34 CTY 969 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 CTY 969 plakalı araçtaki Selman ile Hüseyin Nurten yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Sezgin'i araçta sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılar Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ve temizlik işleminin ardından ulaşıma açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
Hilmi Daşdemir CHP-HDP-PKK ilişkisini yüzlerine vurdu, hemen susturdular! Habertürk'e büyük tepki: Kübra Par uzayda mı yaşıyor?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!
SON DAKİKA: HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir
SON DAKİKA: Meclis'te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar'dan birlikte açıklama!
Aklın alıyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA