Düzce’de feci kaza! Tanker şarampole devrildi: Can pazarı yaşandı





GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI: ALLAH'IM SEN EŞİMİ KORU

Kaza sonrasında araç içerisinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü İbrahim Kırboğa, şarampole devrilen araç içerisinden kendi imkanları ile çıkarak eşi ve çocuklarının başına gitti. Eşinin durumunu ekiplere soran sürücü Kırboğa, ağır olduğunu duyunca gözyaşı dökerek, "Eşime bir şey olmasın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Eşimin durumu iyi değil. Allah'ım sen eşimi koru. Çocuklarımla beni yalnız bırakma" diyerek dua etti.