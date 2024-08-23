Düzce’de insanlık ölmemiş dedirten hareket: Para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!

Düzce'de otobüs şoförü Recep Peker, rutin şehir içi seferi sırasında aracında unutulan içi para dolu çantayı sahibine ulaştırdı. Ağa Mahallesi güzergahından hareket eden araca binen N.Ç., içinde 130 bin TL olan çantayı varış noktasında inerken araçta unuttu. Unutulan çantayı daha sonra araca binen bir başka yolcu fark ederek hemen şoföre bildirdi. Araç şoförü Peker, çantayı himayesine aldı ve seferini tamamladıktan sonra harekat merkezine gitti. Burada amirine haber veren şoför, birlikte açtıkları çantada para olduğunu görünce vakit kaybetmeden aynı aracıyla emniyetin yolunu tuttu.

Yıllardır biriktirdiği parasını kaybetme korkusuyla panik yaşayan N.Ç. ise aynı süreçte polise çantasını kaybettiğini ihbar etti. Emniyette işlemleri devam eden N.Ç. otobüsü ve şoförü karşısında görünce mutluluk gözyaşları döktü. Polis merkezinde yapılan işlemler ve çanta sahibinden alınan bilgilerin teyit edilmesi sonrası içinde 130 bin TL olduğu tespit edilen çanta sahibine teslim edildi. Çantayı teslim eden otobüs şoförü Peker yaptığı açıklamada, çanta unutulması konusunda vatandaşların daha dikkatli olmasını tavsiye ederek, "Ben Recep Peker, Düzce Ulaşım şoförüyüm. 21 numaralı hatta, Ağa Mahallesi güzergahında çalışıyorum. Yolcumuzun bir tanesi 130 bin TL para unutmuş. Denetimi aradım, emniyete gitmemi söylediler. Emniyete geldik, burada para sayıldı. Tutanak dahilinde sahibine teslim edildi. Yolcularımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını öneririm. Bu konuda çok hassasız ve eğitimlerimizi alıyoruz" dedi.

Araçta unutulan çantanın sahibi N.Ç. ise duyarlı davranışı için Ulaşım A.Ş. şoförü Recep Peker ve Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti.