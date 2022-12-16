Düzce’de kağıt havlu yüklü tır alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Düzce Üçköprü kesiminde bulunan dinlenme tesisinde G.O.P.'a ait tır, dosesinde bulunan kağıt havluların yanması neticesinde alev aldı. Tır adeta alev topuna dönerken ilk müdahale tesis çalışanlarından geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler zaman zaman alevlerin arasında kalarak zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.





"ARABA YIKAMA TABANCASI İLE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİM"

Yangına ilk müdahale edenlerden biri olan tesis çalışanı Kadircan Ünsal, "Otomobil yıkıyordum. Birden alevleri gördüm. Şoföre haber verdim. Şoför, sürücü kabinini dorseden ayırdı, bende araba yıkama tabancası ile alevlere müdahale ettim. Hemen itfaiyeyi aradık" dedi.