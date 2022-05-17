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Giriş Tarihi: 17.5.2022 12:39 Son Güncelleme: 17.5.2022 12:46

Düzce’de kahreden ölüm: Henüz 15 yaşındaydı!

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de kahreden ölüm: Henüz 15 yaşındaydı!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde üzerinde bulunduğu traktörden bıçaklı çapa makinesine düşen 15 yaşındaki Arda Kosovalı hayatını kaybetti.

Düzce Başakspor Kulübü'nün 15 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Kosovalı, aile yakınları ile birlikte sürdükleri kendi tarlalarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Yığılca İlçesi Asar Köyü'nde babasına ait tarlada yakınları ile birlikte çalışan Arda, traktörün arka kısmında oturduğu esnada bir anda dengesini kaybederek, traktörün arkasında bulunan bıçaklı çapa makinesinin üzerine düştü.

Olay sonrası yakınları tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan kontrollerde, genç futbolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber ile birlikte Kosovalı'nın yakınları yasa boğularak sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, Kosovalı'nın cenazesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Tamamlanan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilen Arda'nın cenazesi önceki gün Asar Köyü'nde kılınan ikindi namazı sonrası gözyaşları ile köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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Düzce’de kahreden ölüm: Henüz 15 yaşındaydı!
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