Düzce’de kan donduran olay: Kendisini döven oğlunu öldürdü!

Ahmet Akcan da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu. Mustafa Akcan, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Akcan ise hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.