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Giriş Tarihi: 27.12.2023 21:45 Son Güncelleme: 27.12.2023 22:00

Düzce’de kanlı gece! Kafasından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Düzce merkeze bağlı Hamidiye Mahallesinde meydana gelen olayda 1 kişi kafasının arkasından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de kanlı gece! Kafasından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Olay 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1247 sokak üzerinde meydana geldi. D-655 karayolu Düzce şehir merkezi istikametine gelen Resul Kaplan (25), aracından inerek yol kenarındaki kaldırım üzerinde oturmaya başladı. Aniden yere yığılan şahsı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın kafasının arkasından silahla vurularak yaralandığını tespit ettiler. Ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, şahsın ölümüne neden olan kişi yada kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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Düzce’de kanlı gece! Kafasından vurulan şahıs hayatını kaybetti
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