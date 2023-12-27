Düzce’de kanlı gece! Kafasından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Olay 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1247 sokak üzerinde meydana geldi. D-655 karayolu Düzce şehir merkezi istikametine gelen Resul Kaplan (25), aracından inerek yol kenarındaki kaldırım üzerinde oturmaya başladı. Aniden yere yığılan şahsı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın kafasının arkasından silahla vurularak yaralandığını tespit ettiler. Ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, şahsın ölümüne neden olan kişi yada kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.