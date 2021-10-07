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Giriş Tarihi: 7.10.2021 12:10

Düzce'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

DHA
Düzce’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce'de feci bir kaza yaşandı. Minibüsün, yolcu taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D- 655 Karayolu Çoban mevkisinde meydana geldi. Tayfun Bali yönetimindeki 81 ABZ 056 plakalı minibüs, Yığılca ilçesi ile Düzce arası yolcu taşıyan Ali Gül yönetimindeki 81 BG 541 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bali ve Gül ile Veli Cellat, Mikail Akın ve Büşra Yıldız yaralandı. Veli Cellat, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Cellat, hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Düzce'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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