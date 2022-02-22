Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de kazı çalışmalarına yeniden başlandı
Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:29 Son Güncelleme: 22.2.2022 18:30

Düzce’de kazı çalışmalarına yeniden başlandı

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de kazı çalışmalarına yeniden başlandı

Karadeniz'in "Efes"i olarak adlandırılan ve tarihi II. yüzyıla kadar uzanan ''Prusias ad Hypium'' antik tiyatroda hava şartlarını değerlendiren ekipler kazılara yeniden başladı.

Düzce'nin görünen tarihi olan Antik Kent'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Düzce Belediyesi tarafından yaklaşık iki senedir 12 ay boyuna dur durak bilmeden yapılan kazı çalışmalarında her fırsatta hava şartları değerlendiriliyor.

Kar ve ardından yağmur yağışlarından dolayı ara verilen kazıya güneşin yüzünü göstermesi ile başlandı. Düzce Belediyesi kazı ekibi arkeologlar eşliğinde kazı çalışmalarına Orta Cavea'da (Orta Basamaklar) devam etmişti. Sahne bölümüne kadar ulaşan ekipler, orta basamakların olduğu bölümün tesviye işlemlerine başladı.

Öte yandan kazı ekipleri, batı tonozlarının üstündeki kazı çalışmalarını da titizlikle yürütmeye devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor
SON DAKİKA: Putin emri vermişti! Rusya Ukrayna'ya böyle girdi! Donbass'tan ilk görüntüler geldi...
Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anne: ‘Oğlumun kolu kanadı kırıldı’
SON DAKİKA | Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk mesaj! 'Karadeniz tedbirleri paketi' vurgusu! İki ülkeye çağrı!
Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili BM'den flaş açıklama: Ne pahasına olursa olsun engellenmeli
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA! Putin'den yeni açıklama: Ukrayna'daki durum istisna
Salgınla mücadelede yeni dönem! Açık alanlarda maske yasağına veda vakti
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de kazı çalışmalarına yeniden başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA