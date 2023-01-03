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Giriş Tarihi: 3.1.2023 02:57 Son Güncelleme: 3.1.2023 02:59

Düzce’de korku dolu anlar! Alevlerin içinden son anda kurtarıldı

Düzce’de gece saatlerinde 3 katlı evin alt katında çıkan yangına uykuda yakalanan şahıs, itfaiye ekipleri ve komşuların yardımı ile son anda kurtarıldı. Dumandan etkilendiği anlaşılan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

İHA
Düzce’de korku dolu anlar! Alevlerin içinden son anda kurtarıldı

Olay, saat 00.30 sıralarında Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak'ta İ.A.'nın kaldığı 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evde uyuyan İ.A. ise yangını fark etmedi.

Binayı dumanların sarması üzerine üst katta oturan sakinlerin fark ettiği yangına, alevlere müdahale edilemeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken İ.A. ise itfaiye ve komşuların yardımı ile evden çıkartılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İ.A.'nın dumandan etkilendiği anlaşılırken ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Düzce’de korku dolu anlar! Alevlerin içinden son anda kurtarıldı
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