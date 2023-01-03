Düzce’de korku dolu anlar! Alevlerin içinden son anda kurtarıldı

Binayı dumanların sarması üzerine üst katta oturan sakinlerin fark ettiği yangına, alevlere müdahale edilemeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken İ.A. ise itfaiye ve komşuların yardımı ile evden çıkartılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.