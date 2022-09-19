Düzce’de korku dolu anlar! Yolcu dolu otobüse ateş açtı

Şans eseri mermilerden biri otobüsün tampon kısmına isabet ederken, ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. O anlar ise hem isabet alan otobüsün hem de arkasından gelen otobüsün kameralarına yansıdı.

Olay 20.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Kalıcı konutlar istikametine gitmekte olan Mehmet Şen idaresindeki Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü içindeki 6 yolcusuyla birlikte seyir halindeyken Kervan Köprülü kavşağa geldiği sırada üzerinde iki kişi bulunan motosiklet otobüsün önüne geçti. Bu sırada yoluna devam eden otobüs sürücüsüne, motosiklet üzerindeki şahıslar tarafından hakaret edilmeye başlandı. Otobüs uzaklaşırken, motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs otobüse 3 el ateş etti.

Silah sesini duyan yolcular, paniğe kapılarak hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları güvenlik kameraları incelemesinde Ü.Ç isimli şahsı tespit ederek olay yerine yakın bir mevkiide yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan olay saniye saniye hem isabet alan otobüsün hem de aynı otobüsün arkasında seyir halinde olan başka bir otobüsün araç kamerasına sesli olarak yansıdı.