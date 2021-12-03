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Giriş Tarihi: 3.12.2021 01:23

Düzce'de korkunç olay! Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti

DHA
Düzce’de korkunç olay! Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir inşaatta çalışan Onur Durmuş (21), balkona çektiği korkuluk demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Düzce'deki olay, öğle saatlerinde Akçakoca'da meydana geldi. Bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Onur Durmuş'un yukarı çektiği balkon korkuluk demiri, yüksek gerilim hattına temas etti.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Durmuş'un akıma kapıldığını görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmuş'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Onur Durmuş'un, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Düzce'de korkunç olay! Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti
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