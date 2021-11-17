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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Düzce’de korkutan deprem

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de korkutan deprem
Düzce il merkezinde, dün saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğünde deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Yerin 18.02 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerden hatta İstanbul'dan hissedildi. Kentte vatandaşlar kendilerini binaların dışına atarken saat 15.57'deki 4.3 büyüklüğündeki ilk artçı depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. Düzce Valisi Cevdet Atay "Korku ve panik nedeniyle hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir" dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, " Bu deprem Marmara depremini tetiklemez. Çünkü arada Kocaeli depreminin olduğu koca bir fay zonu var. Zaten Kocaeli depremi Marmara'ya bir gerilim yüklemişti. Düzce depreminin yüklemesi mümkün değil" dedi.

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Düzce’de korkutan deprem
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