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Giriş Tarihi: 17.11.2021 17:25 Son Güncelleme: 17.11.2021 17:34

Düzce'de korkutan deprem İstanbul’da hissedildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Düzce’de korkutan deprem İstanbul’da hissedildi

Düzce’de meydana gelen ve İstanbul’dan da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da her hangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini söyledi.

Düzce il merkezinde, dün saat 15.40 sıralarında, AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 18.02 km olarak belirlenen deprem, İstanbul dahil çevredeki birçok il ve ilçeden hissedildi.

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığı bildirilirken İstanbul Valisi ali Yerlikaya'da İstanbul'da hissedildiğini ve her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, "Değerli vatandaşlarım İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşmlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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Düzce'de korkutan deprem İstanbul’da hissedildi
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