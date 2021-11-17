Düzce’de korkutan deprem İstanbul’da hissedildi

Düzce il merkezinde, dün saat 15.40 sıralarında, AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 18.02 km olarak belirlenen deprem, İstanbul dahil çevredeki birçok il ve ilçeden hissedildi.

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığı bildirilirken İstanbul Valisi ali Yerlikaya'da İstanbul'da hissedildiğini ve her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, "Değerli vatandaşlarım İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşmlarımıza geçmiş olsun" dedi.