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Giriş Tarihi: 7.11.2022 11:42 Son Güncelleme: 7.11.2022 11:51

Düzce'de mantar faciası: 1 kişi öldü! 2 kişi yoğun bakımda

Acı olay Gümüşova ilçesinde yaşandı... Ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi, zehirlendi. Yusuf Yavuz (62) yaşamını yitirirken, eşi ve gelininin yoğun bakımda tedavisi sürüyor...

DHA
Düzce’de mantar faciası: 1 kişi öldü! 2 kişi yoğun bakımda

Olay, gece Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi. Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi ve gelininin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

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Düzce'de mantar faciası: 1 kişi öldü! 2 kişi yoğun bakımda
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