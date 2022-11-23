Düzce’de meydana gelen deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5.9 şiddetinde ki deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremde 80 kişi yaralanırken çok sayıda bina da hasar oluştu.

Öte yandan deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Düzce şehir merkezini tepeden gören bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de, depremin başlaması ile birlikte yerden gökyüzüne yükselen ışık kümeleri gözüküyor.

Sarsıntıdan sonra gelen ışık patlaması: Depremin ürküten etkisi kamerada | Video