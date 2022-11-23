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Giriş Tarihi: 23.11.2022 18:48 Son Güncelleme: 23.11.2022 18:59

Düzce'de meydana gelen deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Düzce merkeze bağlı Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de meydana gelen deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5.9 şiddetinde ki deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Depremde 80 kişi yaralanırken çok sayıda bina da hasar oluştu.
Öte yandan deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Düzce şehir merkezini tepeden gören bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de, depremin başlaması ile birlikte yerden gökyüzüne yükselen ışık kümeleri gözüküyor.

Sarsıntıdan sonra gelen ışık patlaması: Depremin ürküten etkisi kamerada | Video

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Düzce'de meydana gelen deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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