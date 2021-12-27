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Giriş Tarihi: 27.12.2021 00:37

Düzce’de mobilya fabrikasında yangın!

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de mobilya fabrikasında yangın!

Düzce  ili Doğanlı Köyü mevkiinde faaliyet gösteren  (Kelebek Mobilya) bir mobilya fabrikasında   akşam geç saatlerde yangın çıktı.  Bölgeye Düzce itfaiyesinin yanı sıra çevre illerden de  takviye ekipler çıktı.

Düzce İli Doğanlı Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, akşam geç saatlerde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Düzce İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. Yangın, çevre illerden de gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, bölgede hala söndürme ve soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili Düzce valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Doğanlı Köyünde bulunan, ülkemizin önemli Mobilya fabrikalarından birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız ve çevre illerden gelen destek ekipler ile yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

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Düzce’de mobilya fabrikasında yangın!
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