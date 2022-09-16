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Giriş Tarihi: 16.9.2022 10:31

Düzce'de 'okul müdürünün kendisine ait tuvalet yaptırdığı' iddiası yalanlandı

Düzce'de bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına "Müdür WC" yazdırdığı iddiasına ilişkin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yazılı açıklama yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA
Düzce’de ’okul müdürünün kendisine ait tuvalet yaptırdığı’ iddiası yalanlandı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında "Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı." şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Müdür WC' başlıklı haberler basında yer almıştır. Adı anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Düzce'de 'okul müdürünün kendisine ait tuvalet yaptırdığı' iddiası yalanlandı
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