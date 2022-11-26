Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar kaç gün tatil edildi, eğitim öğretime neden ara verildi?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:31 Son Güncelleme: 26.11.2022 16:38

Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar kaç gün tatil edildi, eğitim öğretime neden ara verildi?

Düzce’de okullar tatil mi sorusu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamasının ardından araştırma konusu haline geldi. Düzce’de yaşayan veliler ve öğrenciler, açıklamanın detaylarını takip ediyor. Bu noktada Düzce’de okullar neden tatil edildi, kaç gün tatil gibi sorular yanıt arıyor. İşte Düzce’de eğitim öğretime ara verilme kararının detayları.

Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar kaç gün tatil edildi, eğitim öğretime neden ara verildi?

Düzce'de okullar tatil mi edildi sorusu veliler tarafından yanıt arıyor. Geçtiğimiz Salı günü meydana gelen depremin ardından eğitim öğretime bir gün ara verilen Düzce'de bu hafta yeniden eğitim öğretime ara verileceği duyuruldu. Konunun detaylarını merak eden veli ve öğrenciler Düzce'de okullar kaç gün tatil edildi, eğitim öğretime neden ara verildi gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. İşte Düzce'de eğitim öğretime ara verilme nedeni ve Bakan Özer'in açıklamaları ışığında okullar kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtı!

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

22 Kasım'da saat 04.08'de Düzce merkezli olarak meydana gelen depremin ardından tedbir amacıyla eğitim öğretime 1 günlük ara verilmişti. Bu süreçte pek çok artçı deprem meydana gelmiş, hasarlı binaların tespiti yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hafta içi 5,9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce'de okulların tatil edildiğini açıkladı.

DÜZCE'DE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Bakan Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" dedi. 5 Aralık 2022 tarihinde eğitim öğretime tekrar başlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar kaç gün tatil edildi, eğitim öğretime neden ara verildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA