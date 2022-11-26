Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar kaç gün tatil edildi, eğitim öğretime neden ara verildi?

Düzce'de okullar tatil mi edildi sorusu veliler tarafından yanıt arıyor. Geçtiğimiz Salı günü meydana gelen depremin ardından eğitim öğretime bir gün ara verilen Düzce'de bu hafta yeniden eğitim öğretime ara verileceği duyuruldu. Konunun detaylarını merak eden veli ve öğrenciler Düzce'de okullar kaç gün tatil edildi, eğitim öğretime neden ara verildi gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. İşte Düzce'de eğitim öğretime ara verilme nedeni ve Bakan Özer'in açıklamaları ışığında okullar kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtı!