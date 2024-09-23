Düzce’de orman köylülerine destek

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylülerinin yerinde istihdamının sağlanması ve gelirlerinin arttırılması için ekonomik amaçlı ORKÖY projeleri kapsamında süt sığırcılığı ve fenni arıcılık alanlarında gelirlerini artıcı 546 bin lirası hibe olmak üzere toplam 2 milyon 730 bin lira destek kredisi dağıtıldı. Yetkililer, 2024 yılında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 2 orman köyünde 7 aileye 14 baş simental ırkı süt sığırcılığı projesi kapsamında 378 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon 888 bin lira kredi desteği verildiği belirtti. Kullandırılan kredilerin yüzde 20'si hibe, kalanı 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl boyunca yıllık 1 taksit olmak üzere faizsiz 5 taksitte geri ödeneceği belirtildi.Ayrıca Muncurlu Köyünde 6 haneye proje başı 30 kovan 840 bin lira fenni arıcılık kredisi kullandırıldı.