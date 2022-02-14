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Giriş Tarihi: 14.2.2022 05:09 Son Güncelleme: 14.2.2022 05:10

Düzce'de otomobil köprüden dereye uçtu: Kazada 3 kişi yaralandı

İHA
Düzce’de otomobil köprüden dereye uçtu: Kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'den gelen kaza haber deyim yerinde ise kan dondurdu. Akşam saatlerinde dere kenarından ana yola çıkmaya çalışan otomobil sürücüsü virajı alamayıp köprüden uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce'deki kaza, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PR 1653 plakalı otomobili kullanan Vidan K., Ağa Mahallesi'nden geçen Asar Deresi kenarından ana yola çıkarak şehir merkezine dönmek istedi. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprünün üzerinden takla atarak dereye uçtu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Vildan K. ile otomobilde bulunan Cemal A. ve Emre K. yaralandı. Dere içinde ters dönen otomobili gören vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü ve yolcular, kenara çıkartılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.



BİR AN OLSUN ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Diğer taraftan dereye uçan otomobilden çıkartılan yolcu Cemal A., arkadaşı sürücü Vildan K. ambulansa alınırken bir an olsun yanından ayrılmadı.

Yaralı arkadaşına kendi yaralarına ve ıslaklığına aldırmadan teselli olmaya çalışan Cemal A.'ya kazayı gören bir vatandaş montunu vererek ısınmasına yardımcı oldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Düzce'de otomobil köprüden dereye uçtu: Kazada 3 kişi yaralandı
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