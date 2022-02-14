Düzce’de otomobil köprüden dereye uçtu: Kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'deki kaza, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PR 1653 plakalı otomobili kullanan Vidan K., Ağa Mahallesi'nden geçen Asar Deresi kenarından ana yola çıkarak şehir merkezine dönmek istedi. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprünün üzerinden takla atarak dereye uçtu.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Vildan K. ile otomobilde bulunan Cemal A. ve Emre K. yaralandı. Dere içinde ters dönen otomobili gören vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü ve yolcular, kenara çıkartılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
BİR AN OLSUN ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI
Diğer taraftan dereye uçan otomobilden çıkartılan yolcu Cemal A., arkadaşı sürücü Vildan K. ambulansa alınırken bir an olsun yanından ayrılmadı.