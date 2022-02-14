Düzce’de otomobil köprüden dereye uçtu: Kazada 3 kişi yaralandı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Vildan K. ile otomobilde bulunan Cemal A. ve Emre K. yaralandı. Dere içinde ters dönen otomobili gören vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü ve yolcular, kenara çıkartılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.