Düzce’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütünün üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI

Operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda arşiv ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin çatışma bölgeleri DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki sorguları sürüyor.