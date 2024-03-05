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Giriş Tarihi: 5.3.2024 15:57

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

Düzce'de polis ve jandarma tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Düzce’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütünün üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI

Operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda arşiv ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin çatışma bölgeleri DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki sorguları sürüyor.

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Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
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