Düzce’de yoğun kar yağışı, kapalı pazarın çatısını çökertti!

Düzce'de şiddetli kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Önceki gün 37 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası, otoyolu ve devlet yolunun şiddetli kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı Düzce'de, bugün ise Yığılca İlçesinde bulunan kapalı Pazar alanının çatısı çöktü.

Kar kalınlığının 1 buçuk metreye kadar ulaştığı Yığılca'da, Pazar alanının çatısı aşırı yüke dayanamayarak çöktü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanamadığı olayda, kardan korunmak için Pazar alanına park eden araçlarda zarar gördü.