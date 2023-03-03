Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 4.3.2023

Düzce’de zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

ENES GÜNEŞ
Düzce’de zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, dört araç zincirleme kazaya karıştı, bu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Zeynep Y. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Mehmet S. idaresindeki kamyonete çarparak takla attı. Arkadan gelen Murat G. idaresindeki yolcu otobüsü, takla atan otomobile ve önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat D. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Y. (73) ve Ayşe Ç. (52) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan iki yolcu ile hafif ticari aracın sürücüsü Serhat D. ve yolcular yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA