Düzce’de zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, dört araç zincirleme kazaya karıştı, bu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Zeynep Y. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Mehmet S. idaresindeki kamyonete çarparak takla attı. Arkadan gelen Murat G. idaresindeki yolcu otobüsü, takla atan otomobile ve önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat D. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Y. (73) ve Ayşe Ç. (52) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan iki yolcu ile hafif ticari aracın sürücüsü Serhat D. ve yolcular yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.