Düzce’de zincirleme kaza! 7’si tır 25 araç birbirine girdi

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için Jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Küçük araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması sonrasında yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazaya karışan tır araçları ise sabah saatlerinde bulundukları yerlerden kaldırılacak.Öte yandan zincirleme kazaya karışan otomobillerde 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlattı.