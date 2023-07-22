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Giriş Tarihi: 22.7.2023 19:09 Son Güncelleme: 22.7.2023 19:18

Düzce'de zincirleme trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı

Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü öldü, 2 çocuk ağır yaralandı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de zincirleme trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı

Düzce Körpeşler Mahallesi'nde yan yoldan caddeye çıkan A.E. idaresindeki motosiklet, Ö.F.H. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, T.Y. kontrolündeki servis minibüsüne çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsü A.E, düzce üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Motosiklette bulunan ve ağır yaralanan A.E'nin kızı Y.E. (8) ile oğlu M.E.E. (3), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü

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Düzce'de zincirleme trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı
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