Haberler Yaşam Haberleri Düzce'deki deprem anları kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 23.11.2022 08:39 Son Güncelleme: 23.11.2022 08:43

Düzce'deki deprem anları kameralara böyle yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Düzce’deki deprem anları kameralara böyle yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce'de çekilen görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü.

Masalar sandalyeler hareket etti, devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü | Video

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

Düzce'deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video

Deprem anları, Düzce'de ve çevre illerdeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'u da salladı! O anlar kamerada | Video

Deprem anları, İstanbul'daki bir lokantanın güvenlik kameralarına da böyle yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay
SON DAKİKA HABERİ! Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor
Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo için beklenen son gerçekleşti! Manchester United yönetimi flaş kararı resmen açıkladı...
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! Anlaşmada sona gelindi
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce'deki deprem anları kameralara böyle yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA