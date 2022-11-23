Düzce’deki deprem anları kameralara böyle yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce'de çekilen görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü.

Masalar sandalyeler hareket etti, devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü | Video

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

Düzce'deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video

Deprem anları, Düzce'de ve çevre illerdeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'u da salladı! O anlar kamerada | Video

Deprem anları, İstanbul'daki bir lokantanın güvenlik kameralarına da böyle yansıdı.