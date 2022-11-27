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Giriş Tarihi: 27.11.2022 20:53

Düzce'deki depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Düzce'de meydana gelen depremin ardından Cumayeri ilçesinde "acil yıkım" kararı verilen yapıların yıkımına başlandı.

AA
Düzce’deki depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçede 3'ü cami 23 bina için "acil yıkım" kararı çıktı. Kararın ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Yaka Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.

HASARLI CAMİ YIKILDI

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, ilçe merkezinde ağır hasar alan 3 cami bulunduğunu, bunlardan ilkinin yıkımına başladıklarını bildirdi.

"DAHA GÜZELLERİNİ BİR AN ÖNCE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Koloğlu, karar kapsamında Ayşe Metin ve Orta Mahalle camileri ile 20 yapının daha yıkılacağını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD ve halkın desteğiyle camilerin yerine daha güzellerini bir an önce yapmaya çalışacağız." dedi.

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Düzce'deki depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı
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