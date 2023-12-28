Düzce’deki sır olay aydınlatıldı: Cinayete kurban gitmiş!

Polisin yaptığı araştırmada, Kaplan'ı O.Y.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, O.Y.'yi bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saklandığı yerde bularak gözaltına aldı. O.Y.'nin, emniyetteki sorgusunda Kaplan'ı, annesi A.Y.'yi taciz ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. O.Y.'nin, Resul Kaplan'ı annesi A.Y.'nin evinin önünde gördüğünü ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Bu arada ifadesine başvurulan A.Y.'nin de evli olduğu ve eşinin de cezaevinde bulunduğunu söylediği, Resul Kaplan'ın da kendisini telefonla arayıp, evinin önüne gelerek taciz ettiğini ve birlikte olmaya zorladığını söylediği ifade edildi.