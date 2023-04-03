Eski eşi Düzce’den Hendek’e kadar kaput üstünde götürdü

Düzce'de görenleri ve duyanları şaşırtan bir olay yaşandı. 14 yaşındaki çocuğunu götürmek isteyen boşandığı eşinin kullandığı aracın kaputuna atlayan kadın, tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yol gitti. Düzce'de başlayan tehlikeli yolculuk, Hendek Otoban gişelerinde son buldu. Kadın yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

GAZA BASARAK DEVAM ETTİ

Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, bugün çocuğunun görmesi için bir süre önce boşandığı eşinin Aziziye Mahallesinde bulunan evine gitti. Uzun zamandır görmediği 14 yaşındaki çocuğu ile iyi bir vakit geçiren anne, eski eşine oğlunun yanında kalmasını istedi. Bunu kabul etmeyen eski koca, 14 yaşındaki oğlunu alarak araca bindi. Oğlundan ayrı kalmak istemeyen anne ise, boşandığı kocasının kullandığı aracın ön kaputuna tutundu. Ön kaputa sarılan eski karısına aldırış etmeyen gözü dönmüş eski koca, oğlunun da içinde bulunduğu aracın gazına basarak, hareket etti.

ÇARPIP KAÇTI

Olayı fark eden Aziziye Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Şahin, kadının başına bir şey gelmemesi için, aracı takip etmeye başladı. Ön kaputta bulunan eşine aldırış etmeyen gözü dönmüş koca, D-100 Karayolunda tehlikeli bir şekilde ilerleyerek, eski karısını aracının ön kaputundan düşürmeye çalıştı. Yolda ilerlerken, eski eşini düşürmek için birkaç araca çarpan gözü dönmüş eski koca, Hendek Otoban gişelerine geldiğinde polis ekiplerini fark edince aracını durdurdu. Bu sırada, aracı takip eden Hüseyin Şahin, kadını kurtarmak için gözü dönmüş kocanın kullandığı araca doğru koşmaya başladı. Talihsiz kadın o sırada aracın kaputundan yere düşerken, gözü dönmüş adam bu kez yeniden gaza basarak, eski karısını kurtarmak isteyen Hüseyin Şahin'e çarparak, olay yerinden hızla ulaştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayı gören ve Hendek Otoban gişelerinde denetim yapan polis ekipleri hızla yaralıların yardımına koştu. Hüseyin Şahin ve talihsiz kadın, olay yerine çağrılan ambulanslarla Sakarya'daki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri gözü dönmüş adamı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Şahin ve oğlunu alabilmek için ölümü bile göze alan annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin Şahin, çocuğunu alabilmek için kilometrelerce aracın ön kaputunda ilerleyen kadını cep telefonu ile görüntüledi.