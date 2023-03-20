Düzce’den Kahramanmaraş’a uzanan sevgi yolu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde ki iki büyük deprem, on şehirde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ilk anından itibaren Devlet ve millet el ele kol kola mücadeleye başlayarak yaraların bir an önce sarılması için çaba göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyaları aralıksız sürüyor. Düzceli bir grup yardımseverde bu duruma kayıtsız kalmadı. 17 Ağustos Marmara depremi ve hemen ardından gerçekleşen 12 Kasım Düzce depremlerinin canlı şahitleri olan grup, bir araya gelerek kampanya başlattı.

DÜZCE DEPREMİNİ ÇOCUK YAŞTA YAŞADILAR

Düzce depremini çocuk yaşta yaşayan yardımseverler, çadırda kaldıkları dönemde kendilerine verilen oyuncakları hala unutamadılar ve o günleri hatırlayarak çocuklar için harekete geçtiler. Kendileri ve çevrelerinden topladıkları yardımlarla yüzlerce oyuncak alarak Kahramanmaraş'a gittiler. Elbistan'ın İğde kasabasına giden ekip köyde bulunan tüm çocuklara oyuncaklar dağıttılar. Oyuncaklarını alan tüm çocukların sevinci bir nebzede olsa depremin acısını unutturdu.

İğde kasabasında ikamet eden Abdurrahman Pamuk, Devlet ve millet el ele oldu bize yardıma koştu, dedi. Pamuk, '' Evim Elbistan Yeşilyurt mahallesindeydi. İlk depremde evimiz sadece sallandı ama yıkılmadı, deprem bitene kadar çocuklarla evde bekledik, deprem bittiği anda aşağıya indik ama hala sarsıntılar devam ediyordu. İkinci depremde ise tekrar büyük bir sarsıntı oldu. Bu sefer evimiz daha fazla hasar aldı. Elbistan'da ilk depremde 3 tane bina yıkılmıştı. İkinci deprem ile birlikte Elbistan tamamen yerle bir oldu. Çok şükür Elbistan olarak ilk depremde binaların tamamına yakınını boşaltmıştık ama bir şey olmaz ve ihtiyaçlarını almak için girenler enkazda kaldılar. Devletimize ve milletimize çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandık herkes bize yardıma koştu. Birlik ve beraberlik duygusunu fazlasıyla yaşadık. Düzce2den buraya gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum çocuklarımızın yüzlerini güldürdüler, bir nebzede olsa acılarımızı paylaştılar. Allah tüm depremzedelere yardım etsin. Düzceli kardeşlerimde aynı acıları ve aynı duyguları yaşadılar ve biz bu depremi canlı yaşadıktan sonra, onların duygularını daha iyi anladık. '' ifadelerini kullandı.

AYNI ACIYI BİZDE YAŞADIK

Düzceli yardımsever ekibinden Şeyma Tekin, Düzce halkı olarak aynı acıyı bizde yaşadığımız için depremzede kardeşlerimizin yanında olmak istediklerini söyledi, Tekin, ''Akrabalarımızla konuşup karar verdik ve Kahramanmaraş'a gidip çocuklarımızı sevindirmek istedik. 10 kişilik bir grupla yardım toplamaya başladık herkes elinden geleni yaptı ve yardımseverlerin desteğiyle çocuklarımız için oyuncaklar aldık. Daha önce biz de deprem yaşadığımız için depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık, çocuklarımızın yüzünü güldürmek hem beni hem arkadaşlarımı çok mutlu etti. İnsanların çaresizliği ve hayata tutunmaya çalışmaları hepimizi çok etkiledi. Orda tanıştığımız ablalarımız ve abilerimizle sohbet ettik ve onlara bir nebzede olsa destek olmaya çalıştık. Oyuncakları dağıtırken çocukların mutlu olduğunu gördükçe iyi ki geldik dedik. Destek olanların sayesinde çocuklarımızı sevindirebildik diye biz de çok mutlu olduk. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isteriz. Ekip olarak çok güzel bir yola çıktık ve çok güzel insanlarla tanıştık. Oraya gitmemize vesile olan, çocukları mutlu etmemize destek olan yardımseverlere ve ekip arkadaşlarıma kendi adıma çok teşekkür ediyorum'' dedi.

"DÜZCE DEPREMİNDE BU KARDEŞLERİMİZ GİBİ KÜÇÜKTÜK"

Onlar bize geldi, bizimde onlara gitmemiz lazım diyen Düzceli ekipten Özgün Arslan, '' 1999 Düzce depremini yaşadığımız da aynı bu kardeşlerimiz gibi küçüktük. Bu depremi haber aldığımızda ise hemen çocukları düşündük. Arkadaşlarımızla kafa kafaya verdik ve ne olursa olsun deprem bölgesine gideceğiz ve çocukları sevindireceğiz dedik. Allah'a çok şükür Düzce'den kalktık geldik. Çocukların yüzünde ki gülümse tüm derdimizi sıkıntımızı aldı gitti.'' dedi.

Daha sonra çevre köyleri de dolaşan ekip çocuklara oyuncaklarını vererek mutluluklarına şahit oldular.