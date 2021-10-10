Düzceli Hachiko duygulandırdı

Düzce
'de, asansör boşluğuna düşerek hayatını kurye Ümit Ceylan
'ın (35) beslediği sokak köpeği Yoldaş'ın, cenazede mezarının başından ayrılmaması, herkesi duygulandırdı. Törene katılanlar, Yoldaş'ın sadakat ve vefasını, Japonya
'da her sabah uğurlayıp, her akşam karşıladığı profesör kalp krizinden ölünce, 10 yıl boyunca aynı saatlerde tren istasyonuna gidip gelen "Hachiko" isimli köpeğe benzetti. Japonlar sadakat ve insan ile hayvan ilişkisinin sembolü olarak gördükleri, hikayesi beyaz perdeye de aktarılan Hachiko'nun anısına Tokyo
'da heykelini dikmişti.