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Giriş Tarihi: 2.5.2023 15:32 Son Güncelleme: 2.5.2023 15:34

Düzceliler TOGG'a bayıldı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye’ Yüzyılının ilk eseri,yerli ve milli otomobil TOGG ile Düzce’de şehir turu anttı. Başkan Özlü, beraberindekilerle birlikte daha sonra Millet Bahçesine geçerek ‘AnadoluKırmızısı’ TOGG’u Düzcelilerin beğenisine sundu.Düceliler, büyük ilgi gösterdikleri TOGG'a adeta bayıldı.

ABBAS ÇAKAR
Düzceliler TOGG’a bayıldı

Düzce sokakları Türkiye Yüzyılın ilk eseri, yerli ve milli otomobil TOGG'un korna sesleriyle çınladı. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün direksiyonuna geçerek şehir turu attığı TOGG'u gören Düzceliler beğenilerini alkışlarla gösterdiler.Vali Cevdet Atay ile birlikte TOGG'u deneyimleyen Başkan Özlü, şehirturu atmasının ardından vatandaşların ve basın mensuplarının yoğun ilgi ile bekledikleri Millet Bahçesine geçti. Burada, yerli otomobil için hazırlanan alana giriş yapan Başkan Özlü, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Milletvekili adayları Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Hakan Kuşçuoğlu ile araçtan iniş yaptı.

TÜRKİYE'NİN GURURU BİR PROJEDİR

Daha sonra basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Özlü, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu olarak bilinen ve kısa adı TOGG olan otomobilin bugün Düzce'de olduğunu belirterek, "Bu proje saygıdeğerCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan bir projedir. Bu projenin ilk yıllarında bende görev aldım. Türkiye'nin gururu bir projedir. Türkiye'nin ilk defa fikri ve sınai hakları kendisine ait bir aracı var. Bu aracı çok önemsiyoruz. Türkiye'nin kendi markası, kendi otomobili bugün Düzce'de. Düzceli kardeşlerimiz aracı bugün görebilecekler. Araç Düzce'de bir gün kalacak. Daha sonra Gaziantep'e gidecek. Seçimlerden önce birkaç gün yine Düzce'ye gelecek. Gün boyu Düzce'de olacak aracımızı hem içini hem dışını inceleyebileceksiniz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz son Türkiye'de 20 yılda ilkleri gerçekleştirdik. Türkiye'ye büyük bir sıçrama yaptırmayı hedefleyen bir siyasi partiyiz. Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından sırasıyla AK Parti İl Başkanı Şengüloğlu ile AK Parti Milletvekili adayları Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Hakan Kuşçuoğlu da TOGG ve Düzce'ye gelişine dair konuşma gerçekleştirdi. Program, TOGG'un teknik özelliklerine yönelik bilgilendirmenin ardından vatandaşların yerli otomobille hatıra fotoğrafı çektirmesiyle devam etti.

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Düzceliler TOGG'a bayıldı
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